Бьянка раскрыла подробности нападения незнакомца с палкой

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) стала жертвой нападения незнакомца на улице. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Инцидент произошел вечером 2 февраля, когда артистка приехала на маникюр. По ее словам, незнакомец с палкой в руках дергал ее за руку и требовал сесть в его машину.

Певица начала кричать.

«В этот момент вышла девочка, которая делает мне ногти, и начала помогать мне отбиваться», — рассказала звезда.

Когда Бьянка вернулась домой, она закрылась на все замки и связалась с юристом, чтобы решить вопрос с подачей заявления в полицию. Правоохранители самостоятельно возбудили дело и опросили свидетелей.

Ранее 20-летняя российская блогерша Катя Адушкина рассказала о паранойе из-за нападения на нее. По словам блогерши, ей казалось, что каждый прохожий хочет причинить ей вред.