Мэр Владивостока рекомендовал организаторам отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Глава Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам с просьбой отменить проведение концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации пресс-службы, главой Владивостока направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке на фоне официального обращения общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» с требованием об отмене выступлений в городе этих артисток, передает ТАСС.

Там добавили, что окончательное решение об отмене выступления должно быть принято организатором концертов.