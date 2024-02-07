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Мэр Владивостока рекомендовал организаторам отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Глава Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам с просьбой отменить проведение концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Владивостока рекомендовал организаторам отменить концерты Орбакайте и Арбениной
© РИА Новости

Согласно информации пресс-службы, главой Владивостока направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке на фоне официального обращения общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» с требованием об отмене выступлений в городе этих артисток, передает ТАСС.

Там добавили, что окончательное решение об отмене выступления должно быть принято организатором концертов.

Ранее концерты Кристины Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Чите и Улан-Удэ.

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