Названа причина опоздания Анфисы Чеховой на рейс в Сочи

Причиной опоздания ведущей Анфисы Чеховой на рейс в Сочи стало несвоевременное реагирование на уведомление о начале посадки. Об этом «Подъему» сообщили в пресс-службе городского аэропорта.

Там отметили, что после поступившей от Чеховой жалобы изучили записи камер видеонаблюдения, восстановив хронологию. По словам представителей пресс-службы, посадка на самолет началась в 10:51, о чем было объявлено по громкой связи и на мониторах. Через пять минут ее прошли 180 пассажиров, ожидавших у гейтов. После этого в 10:56 и 11:00 по громкой связи на посадку приглашали опаздывающих пассажиров.

Говоря о Чеховой, согласно информации пресс-службы аэропорта, она покинула бизнес-зал и направилась к выходам на посадку в 11:01, до пункта назначения она дошла в 11:04.

«В доборе опоздавших пассажиров было отказано представителем авиакомпании. Главной причиной опоздания на рейс является несвоевременное реагирование пассажиров на уведомление о начале посадки. Пассажиры покинули бизнес-зал спустя 10 минут после ее начала (и спустя 9 минут после объявления о начале посадки), при наличии визуального и аудио информирования», — подчеркнули там.

Кроме того в пресс-службе аэропорта указали, что слова ведущей о других опоздавших пассажирах «не соответствуют действительности», поскольку к выходу на посадку после ее закрытия пришли «только двое указанных пассажиров».