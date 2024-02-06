Музкритик раскрыл, когда появится «преемник» Киркорова на российской сцене

Киркоров во всем достиг совершенства. Периодически подкидывать дровишки в СМИ, быть все время на грани, но выходить сухим из воды. Он незаменим по подаче, по манере, по тембру, когда не видишь, но понимаешь, что это Киркоров. Если только Киркоров сам возьмем себе кого-нибудь под крыло...не вырастит такого же масштаба звезду. В принципе, Пугачева из него сделала артиста, каким мы его сейчас знаем, поэтому в этих словах есть определенная логика и смысл, — подытожил Бабичев.