Бритни Спирс рассказала об изъяне своего тела

Ни дня без драм в жизни Бритни Спирс: разводы, публичные скандалы, тяжкие судебные разбирательства с отцом, который продержал поп-диву 13 лет под опекой, — все это лишь усугубилось с выходом мемуаров певицы под названием «Женщина во мне». Впрочем, даже после того, как шумиха вокруг книги улеглась, Бритни продолжила публичные откровения о личной жизни, правда, уже в другой плоскости — в личном блоге в запрещенной соцсети.

На этот раз певица решила высказаться о собственном теле. Она назвала один изъян во внешности, который, по ее словам, свидетельствует о ее слабой женской стороне. Вы удивитесь, но речь идет о ногах. Бритни призналась, что ее правая сторона, отвечающая за мужское начало, более ровная, в отличие от левой, отвечающей за женское.

«Моя правая нога совершенно отличается от левой... Правая сторона — это мужская сторона в тебе. Здесь я сильна и прочна, но левую ногу я ломала три раза. Это моя женская сторона. Как видите, когда я делаю акцент на левую сторону, мое колено опухает, поэтому мне трудно держать баланс», — высказалась Спирс в Инстаграме*.

Бритни также отметила, что продолжает изучать собственное тело, чтобы каждый раз смотреть на себя под новым углом.

Что ж, теперь, по крайней мере, понятно, почему порой певицу штормит от гневных постов, разносящих в пух и прах всех и вся, до глубоких и мудрых мыслей, призывающих быть более умиротворенным и изучать самого себя.

Ну а если без шуток, желаем Бритни твердо стоять на двух ногах и умело балансировать между женским и мужским. А то еще одного эмоционального всплеска ее экс-возлюбленный Джастин Тимберлейк не переживет — в последний раз это закончилось едва ли не судебным разбирательством.