Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2024

Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение в 2024 году представит рэп-музыкант Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, и певица Яна Шемаева, популярная под псевдонимом Jerry Heil, с песней Teresa & Maria. Их выбрали в финале национального отборочного тура. Мероприятие пройдет в шведском Мальмё 7-11 мая.