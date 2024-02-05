Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2024
Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение в 2024 году представит рэп-музыкант Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, и певица Яна Шемаева, популярная под псевдонимом Jerry Heil, с песней Teresa & Maria. Их выбрали в финале национального отборочного тура. Мероприятие пройдет в шведском Мальмё 7-11 мая.
Дуэт по результатам голосования зрителей и жюри набрал 21 балл.
Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в «Евровидении» в феврале 2022 года года из-за ситуации на Украине.