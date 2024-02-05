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"Регнум": В Кишиневе отменили концерт иноагента Семена Слепакова

В Кишинёве отменили выступление иностранного агента, бывшего российского, а теперь израильского комика и певца Семёна Слепакова. Об этом сообщает ИА "Регнум", ссылаясь на сообщения жителей молдавской столицы.

В Кишиневе отменили концерт иноагента Семена Слепакова
© Российская Газета

Отмечается, что Слепаков должен был выступить в Национальном дворце "Николае Сулак" 2 февраля. Однако за день до этого выступление отменили.

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Причина не называется, однако указывается, что предыдущий концерт Слепакова в Кишинёве прошёл пр низком интересе местной публики.

Шоу-бизнес
Николай Сулак
Семен Слепаков
Никита Михалков
Кишинев
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