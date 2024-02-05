Умер Семьянин, лидер группы Боба Марли The Wailers, отец 41 ребенка

3 февраля в возрасте 77 лет во Флориде, США, умер Астон Фрэнсис Барретт, или же просто Семьянин (Family Man), или еще короче - Фэмс.

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Причем прозвище свое музыкант получил задолго до того, как проявилась его плодовитость: в конечном итоге Барретт стал отцом более 40 детей. По крайней мере, это то их количество, какое удалось определить.

Фэмс - знаковый растафари, автор песен, продюсер, аранжировщик и мультиинструменталист (бас-гитара, гитара, клавишные, перкуссия) и уважаемый наставник молодых.

В первую очередь Семьянин известен как худрук группы Боба Марли The Wailers, продюсер альбомов проекта и аранжировщик. Там Фэмс играл со своим братом Карлтоном.

Помимо Bob Marley & The Wailers на счету Фэмса работа и в таких ценных проектах, как The Hippy Boys и The Upsetters Ли "Скрэтча" Перри.

Некролог глыбы, приложившейся, помимо практически всего классического каталога The Wailers, к сонму прочих столбовых записей (от Burning Spear до Питера Тоша - его дискография выглядит совершенно монструозно), публикует RS.