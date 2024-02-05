Певица Тейлор Свифт обняла больную Селин Дион после скандала на "Грэмми"

Певицу Тейлор Свифт осудили в социальных сетях за игнорирование больной коллеги по сцене Селин Дион на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает TMZ.

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Селин Дион вручала Тейлор Свифт статуэтку за победу в номинации «Альбом года». На видео с церемонии видно, что Свифт взяла статуэтку, не взглянув на Дион, проигнорировала ее поздравления и прошла к краю сцену, чтобы поприветствовать аудиторию.

После критики в сети распространили фотографии, на которых Тейлор Свифт обняла Селин Дион за сценой «Грэмми».

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила «около 40 концертов». В декабре прошлого года появилась информация, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.