Компания Анны Asti задолжала 7,5 миллиона рублей

Учрежденный певицей Анной Асти (Анна Дзюба) музыкальный лейбл Fenix Music задолжал налоговой 7,5 миллионов рублей. Об этом пишет портал «Страсти».

По информации издания, общий долг лейбла, созданного для того, чтобы помочь раскрутиться молодым артистам, составляет 7 593 875 рублей

«Самой солидной частью долга является налог на прибыль (4 миллиона рублей). Кроме этого, компания певицы не платит налог на добавленную стоимость (3,4 миллиона рублей). На существующую задолженность из-за просрочки начислили пени в размере 69 тысяч рублей», - отмечается в статье.

При этом в 2022 году компания Fenix Music ушла в минус по чистой прибыли на 812 тысяч рублей.

Ранее Анна Асти приняла участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (почти голый), которая прошла в московском клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря 2023 года. После публикации фото и видео с мероприятия разразился скандал. У участников мероприятия, в том числе и Асти, начали отменять концерты.