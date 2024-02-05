Компания Анны Asti задолжала 7,5 миллиона рублей
Компания певицы Анны Asti задолжала налоговой службе 7,5 миллиона рублей. Об этом написал портал «Страсти».
В сентябре прошлого года Анна Asti сообщила, что стала учредителем музыкального лейбла Fenix Music, который занимается продвижением молодых артистов. По информации журналистов, компания ООО «Феникс Мьюзик» задолжала налоговой 7 593 875 рублей. В эту сумму вошли налог на прибыль в размере 4 миллионов рублей, налог на добавленную стоимость в размере 3,4 миллиона рублей, а также пени в размере 69 тысяч рублей, которые были начислены из-за долга.
Журналисты добавили, что в 2022 году компания ООО «Феникс Мьюзик» заработала 812 тысяч рублей.
В конце января певица Анна Asti сообщила в социальных сетях, что перенесла операцию на обе ноги. По ее словам, хирургическое вмешательство было запланировано еще год назад. Сейчас знаменитость восстанавливается после операции. Певица пообещала поклонникам, что поправится через один или полтора месяца.
«А пока, я хочу поделиться с вами очень важной для меня новостью. Совсем скоро мы с моей командой запустим большой проект! Над которым работаем в последнее время! Так что, несмотря на больничный, мы не отдыхаем. В ближайшее время все вам сообщу», — заявила исполнительница.
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