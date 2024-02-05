Стало известно о многомиллионном падении гонораров Киркорова

Команда певца Филиппа Киркорова вынуждена снижать гонорары за его выступления и «смягчать условия» в связи с падением спроса на концерты. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, артист, который уехал из России в США, будет работать именно на частных мероприятиях. Отмечается, что речь идет о потерях в размере 4,5 млн рублей. Теперь схема организации выступлений выглядит иначе, говорится в публикации. Так, клиентам предлагается скидка от начальной стоимости в 150 тыс. долларов до 100 тыс. долларов.

Также отмечается, что теперь Киркорову достаточно зеркала в пол, фруктовой корзины, колы, а также некоторых закусок и йогурта с низким содержанием калорий.

«Бонусом — в ценник 100к артист готов включить подтанцовку к своему выступлению. Да и вообще, открыт к любым предложениям — даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара», — отметил канал.

Подчеркивается, что певец идет на такие условия из-за массовых отмен его концертов. Они «тянутся» с начала года, говорится в сообщении. Речь идет как о ТВ-программах, так и о кинематографе, добавляется в публикации. Сложность создают и проблемы с налоговой, указано в публикации.