Стало известно о многомиллионном падении гонораров Киркорова
Команда певца Филиппа Киркорова вынуждена снижать гонорары за его выступления и «смягчать условия» в связи с падением спроса на концерты. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, артист, который уехал из России в США, будет работать именно на частных мероприятиях. Отмечается, что речь идет о потерях в размере 4,5 млн рублей. Теперь схема организации выступлений выглядит иначе, говорится в публикации. Так, клиентам предлагается скидка от начальной стоимости в 150 тыс. долларов до 100 тыс. долларов.
Также отмечается, что теперь Киркорову достаточно зеркала в пол, фруктовой корзины, колы, а также некоторых закусок и йогурта с низким содержанием калорий.
«Бонусом — в ценник 100к артист готов включить подтанцовку к своему выступлению. Да и вообще, открыт к любым предложениям — даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара», — отметил канал.
Подчеркивается, что певец идет на такие условия из-за массовых отмен его концертов. Они «тянутся» с начала года, говорится в сообщении. Речь идет как о ТВ-программах, так и о кинематографе, добавляется в публикации. Сложность создают и проблемы с налоговой, указано в публикации.
Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Киркоров не столь богат, как многие считают. Он отметил, что артист всегда «жил одним днем». По большей части это касается вопросов подготовки его нового шоу – на них певец никогда не экономил, добавил Лавров. По его словам, на выступления всегда уходили все деньги.