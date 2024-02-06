В лейбле Анны Asti отреагировали на новость о многомиллионной задолженности

«Компания ООО "Феникс Мьюзик" действительно имела обязательство выплатить налоги на указанную сумму в размере 7,6 млн рублей на 10.11.2023, и эта сумма была выплачена. В случае наличия указанного долга на сегодня (06.02.2024) ФНС в соответствии с законодательством заблокировала бы счет компании, и это не позволило бы нам вести свою операционную деятельность, осуществлять финансовые расчеты с партнерами и артистами лейбла, что является для нас главным приоритетом в работе», — заявили в пресс-службе лейбла.