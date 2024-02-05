Легендарная повязка Джими Хендрикса выставлена на аукцион за 13,5 тысячи долларов
Аукционный дом Heritage Auctions выставил на продажу повязку музыканта Джими Хендрикса, в которой он выступал в 60-х годах, передает TMZ.
Эксперты полагают, что стоимость повязки может вырасти с 13,5 тысячи до 40 тысяч долларов.
Отмечается, что именно в этой повязке Хендрикс появлялся на семи своих концертах, в том числе — в клубе Филмор Ист в Нью-Йорке. Это выступление считается культовым в истории рок-музыки.
Именно благодаря ему в 2023 году журнал Rolling Stone нарек Хендрикса лучшим гитаристом всех времен.
Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Хендриксу удалось создать свой стиль, свою манеру игры на инструменте, он стал основоположником и классиком.