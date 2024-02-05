Анфиса Чехова просит директора аэропорта Сочи разобраться с бардаком

Время посадки сократили до семи минут после задержки рейса, и известная телеведущая не успела попасть в самолет. Россияне заявили, что уже сталкивались в Сочи с такой проблемой.

По ее словам, она шла всего семь минут. У ведущей были деньги еще на один билет, поэтому она смогла улететь другим рейсом. Подписчики сообщили ей, что тоже столкнулись с такой проблемой в Сочи. Путешественница, пока ждала новый самолет, посчитала, что на другие посадки людям давали всего пять минут. Ведущая просит директора аэропорта прекратить бардак. С 2022 года в Краснодарском крае работает единственный аэропорт, ранее уже пассажиры жаловались, что не успели на самолет.