Ольга Бузова раскрыла секреты красоты

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла секреты своей красоты. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость предстала в гримерной комнате в ярко-красной футболке и черных лосинах перед нанесением мейкапа. По словам звезды, в начале рабочего дня она завтракает, наносит патчи, увлажняющую тканевую маску, а также делает массаж лица.

«Рубрика "Полезные советы". Ловите лайфхак», — высказалась она.

По словам знаменитости, после нанесения маски по тканевой основе она делает микротоки с помощью специального ручного аппарата.

«Я делаю микротоки уже второй год на регулярной основе», — рассказала Бузова.

В заключение телеведущая подчеркнула, что последним этапом перед макияжем является лимфодренажный массаж по сыворотке.