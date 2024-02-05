Рэпера Killer Mike увели с церемонии «Гремми» в наручниках

Завоевавшего три «Грэмми» рэпера Killer Mike (Киллер Майк) задержали на месте проведения церемонии и увели в наручниках. Подробности рассказали в полиции Лос-Анджелеса в соцсети X.

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«В воскресенье 4 февраля около 16.00 был задержан взрослый мужчина, его увели в наручниках за драку… Подозреваемый был опознан как 48-летний Майкл Рендер (настоящее имя рэпера)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что артисту предъявили обвинение в нанесении побоев, в настоящее время его выпускают на свободу. До этого рэпер завоевал три «Гремми». Напомним, создательница марафонов желаний Елена Блиновская опровергла информацию о плохом самочувствии в следственном изоляторе. Председатель ОНК Москвы Георгий Волков посетил женский следственный изолятор, чтобы проверить состояние «марафонщицы».