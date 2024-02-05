Выступления Орбакайте отменили в России

Выступления Кристины Орбакайте, дочери певицы Аллы Пугачевой, были отменены в городах Чита, Иркутск и Улан-Удэ. Причина отмены не была объявлена организаторами.

Пользователи соцсетей передают слова о разочаровании в связи с отменой концертов: "Сначала в Улан-Удэ и Чите, а теперь и у нас". На данный момент причина отмены концертов не была озвучена организаторами.