Выступления Орбакайте отменили в России
Выступления Кристины Орбакайте, дочери певицы Аллы Пугачевой, были отменены в городах Чита, Иркутск и Улан-Удэ. Причина отмены не была объявлена организаторами.
Пользователи соцсетей передают слова о разочаровании в связи с отменой концертов: "Сначала в Улан-Удэ и Чите, а теперь и у нас". На данный момент причина отмены концертов не была озвучена организаторами.
Ранее выступление Орбакайте было отменено в Улан-Удэ. По заявлению министерства спорта и молодежной политики Бурятии, отмена была обусловлена мнением общественных организаций и граждан республики. Причиной отмены концерта стала неопределенная позиция певицы по вопросу спецоперации. Однако министерство отметило, что Орбакайте не внесена в список иностранных агентов.