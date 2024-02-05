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Выступления Орбакайте отменили в России

Выступления Кристины Орбакайте, дочери певицы Аллы Пугачевой, были отменены в городах Чита, Иркутск и Улан-Удэ. Причина отмены не была объявлена организаторами.

Выступления Орбакайте отменили в России
© ТАСС

Пользователи соцсетей передают слова о разочаровании в связи с отменой концертов: "Сначала в Улан-Удэ и Чите, а теперь и у нас". На данный момент причина отмены концертов не была озвучена организаторами.

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Ранее выступление Орбакайте было отменено в Улан-Удэ. По заявлению министерства спорта и молодежной политики Бурятии, отмена была обусловлена мнением общественных организаций и граждан республики. Причиной отмены концерта стала неопределенная позиция певицы по вопросу спецоперации. Однако министерство отметило, что Орбакайте не внесена в список иностранных агентов.

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