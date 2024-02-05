Рэпера Киллера Майка арестовали сразу после получения трех Grammy

"Рэпера Киллера Майка увезли в наручниках с Crypto.com-арены после того, как он во время телепередачи получил три премии "Грэмми" (лучшая рэп-песня и лучшее рэп-исполнение за Scientists & Engineers, лучший рэп-альбом за Michael). "Free Mike", - кричит кто-то, когда он проходит мимо", - написал Гарднер.