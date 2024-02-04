Жасмин рассказала о детской мечте
Жасмин – многодетная мама. У нее есть взрослый сын Михаил, а также младшие наследники – 11-летняя Маргарита и 7-летний Мирон.
Певица – серьезная и ответственная мама. Так, она приобщает младшее поколение к спорту и здоровому образу жизни.
«Все дети занимаются спортом. Маргарита и Мирон ходят на гимнастику, плавают. Оба любят сладкое, и в какой-то момент я начала их ограничивать. Маргарита эти ограничения принимает спокойно. А вот с Мироном сложнее. Иногда он даже ревет, но в конце концов смиряется», — отметила Жасмин.
Жасмин призналась журналистам портала prozvezd, что с детства мечтала создать семью, родить детей и стать молодой бабушкой.
«Я всю жизнь, с самого детства мечтала рано выйти замуж, рано родить детей, стать молодой мамой и соответственно молодой бабушкой. В этом самое главное предназначение женщины. Я буду гордиться, если внуки меня будут называть бабушкой», - сообщила звезда.
Российская исполнительница Жасмин была особенно популярна в начале нулевых. За свое творчество она была награждена девятью премиями «Золотой граммофон» и получила статус заслуженной артистки России и Дагестана.