Жасмин рассказала о детской мечте

«Все дети занимаются спортом. Маргарита и Мирон ходят на гимнастику, плавают. Оба любят сладкое, и в какой-то момент я начала их ограничивать. Маргарита эти ограничения принимает спокойно. А вот с Мироном сложнее. Иногда он даже ревет, но в конце концов смиряется», — отметила Жасмин.