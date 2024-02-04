Пресняков удивил поклонников

Владимир Пресняков продемонстрировал публике новые грани своего музыкального таланта. В микроблоге он выложил ролик, где показал, как, находясь на дружеской вечеринке достал гармонь и продемонстрировал отличное владение инструментом.

«Добрый человек в Саратове после концерта подарил эту чудо-гармошку. Видимо, будем делать номер!» — сказал артист.

Гости праздника были приятно удивлены. Удивлены и обрадованы были и поклонники музыканта, которые оставили на его страничке многочисленные восторженные отклики, пишут 7days.ru.

«Там колокольчики не для красоты, на определенных клавишах они играют. Уникальный инструмент!», «Классный подарок, в музее гармоники понимаешь, какие у нас умельцы гармоней и баянов», «Вот это вас озадачили! У вас такие забавные лица, как у детей», - откликнулись фолловеры.

Ранее Владимир Пресняков, знаменитый российский эстрадный певец, аранжировщик и композитор из Екатеринбурга принял участие в первом выпуске шоу«Конфетка».