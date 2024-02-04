Борисова рассказала о свиданиях за деньги

Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ откровенно рассказала о том, что в период финансового кризиса пополняла свой бюджет за счет платных свиданий.

Кризис был связан с тем, что она почти не работала, но была вынуждена проходить лечение в специализированных клиниках, поскольку страдала зависимостью от запрещенных веществ и алкоголя.

Ранее она даже называла стоимость свиданий – 300 тысяч рублей, информирует издание vokrug.tv.

Зависимости телеведущей удалось преодолеть, но подобные предложения Дана получает до сих пор.

«Один хороший мужской клуб мне сделал хорошее финансовое предложение. 500 тысяч. Мужчины попросили общение с Даной Борисовой. Но там не эскорт, это будет хороший ресторан», — сказала она.

При этом Борисова не исключает, что встреча в ресторане может продолжиться в другой обстановке.

«Буду смотреть по ситуации. Я тоже заслужила женское счастье», - резюмировала она.