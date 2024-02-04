Бородина начала ответила на обвинения в использовании фильтров

Телезвезда Ксения Бородина прокомментировала слухи об использовании фильтров, якобы благодаря которым ее фигура выглядит стройной. Недоверие у фанатов знаменитость вызвала недавним видеороликом, на котором она танцевала во время отдыха в Куршевеле.

На французский горнолыжный курорт Бородина отправилась вместе с подругами. Днем они катаются на склонах, а вечером посещают рестораны.

Видео оттуда телеведущая и поделилась. Ксения танцевала под хит Юры Шатунова «Седая ночь» в обтягивающем комбинезоне.

Интернет-пользователи заподозрили, что знаменитость наложила фильтр, чтобы выглядеть стройнее. Одна из поклонниц спросила об этом напрямую.

Бородина призвала фолловеров задуматься, почему ее вес их так беспокоит. Она добавила, что сама следит за своими килограммами, а за чужими – у нее хватает времени следить. Также звезда спросила фанатов, откуда у них столько времени свободного.