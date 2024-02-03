Фомин описал свои ощущения от шоу «Выжить в Самарканде»

Митя Фомин считает, что поучаствовать в шоу «Выжить в Самарканде» - все равно, что прокрутиться в центрифуге. В разговоре с журналистами издания Hello! певец отметил, что участникам приходится буквально учиться жить по новым правилам. И с этим справляются не все.

«К тому же проявляется очень много важных социальных качеств, которые иногда теряются, когда ты живешь среди людей. Поэтому я с удовольствием принимаю такие предложения. Но в следующий раз, наверное, сто раз подумаю. Ведь шоу становятся все сложнее и хитрее», — отметил исполнитель.

Концепт шоу – артисты и медийные личности соревнуются в прохождении испытаний на вылет с обычными людьми из российских городов за приз в 10 миллионов рублей.

Недавно Митя Фомин рассказывал, как отправился в паломничество с прихожанами католической церкви. С другими верующими Фомин добрался до Бреста, откуда они неделю шли пешком в Ченстохову, где в монастыре находится одна из главных святынь Польши — чудотворная икона Божьей Матери.