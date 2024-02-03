Бородина объяснила отказ пойти на концерт Меладзе
Ксения Бородина отдыхает в Куршевеле. Туда же приезжает и Валерий Меладзе. Певец сейчас активно выступает за рубежом. Однако Ксения на его концерт не пойдет, пишет издание thevoicemag.
О своих принципах ведущая шоу «Дом-2» рассказала в социальных сетях.
«Я против тех, кто зарабатывал хорошо в России, обрел тут популярность, а потом уехал и льет помои на страну, благодаря которой все получил. Валерий за таким не был замечен, мне он нравится как певец. Мне жаль, что так с ним получилось. Но, учитывая ситуацию, на его концерт я не пошла бы», — сообщила Ксения.
В сентябре 2023 года один из пользователей спросил Бородину, почему та ездит на отдых в Турцию и Дубай, а не в Сочи и Крым, если она патриотка своей страны.
Телеведущая предложила собеседнику завести тетрадь, в котором тот будет вести подсчеты, куда она летала. Бородина отметила, что не забывает про «Россию-матушку», однако хейтерам такая информация неинтересна.