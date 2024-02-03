Бородина объяснила отказ пойти на концерт Меладзе

«Я против тех, кто зарабатывал хорошо в России, обрел тут популярность, а потом уехал и льет помои на страну, благодаря которой все получил. Валерий за таким не был замечен, мне он нравится как певец. Мне жаль, что так с ним получилось. Но, учитывая ситуацию, на его концерт я не пошла бы», — сообщила Ксения.