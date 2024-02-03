СМИ: на Бьянку напали в центре Москвы

Певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы. Некий мужчина набросился на нее и пытался насильно запихнуть в автомобиль.

Как сообщает АиФ, Татьяна Липницкая (известная публике как Бьянка) поехала в салон красоты, чтобы сделать маникюр. Звезда уже подходила к дверям салона, когда к ней подбежал мужчина с «лицом Чикатило». Он угрожал ей палкой и требовал садиться в автомобиль. По словам певицы, она начала кричать так, что «в Минске было слышно» и в итоге похититель оставил ее в покое и убежал.

Исполнительнице запомнилось, что нападавший был высоким — около двух метров, в темном пуховике.

Певица уже обратилась за помощью к психологу, поскольку ей страшно выходить на улицу. А адвокат звезды решает, будут ли они подавать заявление в полицию.