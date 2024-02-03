Рудковская рассказала о жертвах ради стройности

Яна Рудковская вспомнила неприятную историю, в которую ей довелось попасть из-за желания стать обладательницей модельной фигуры. В свое время продюсер поверила рекламе тайских чудо-таблеток для стройности.

Действительно, принимая их, Яна рассталась с 10 килограммами. Но побочные эффекты были таковы, что Рудковская очень пожалела, что связалась с сомнительным препаратом.

Худеющие начинали страдать от бессонницы, головокружения, обезвоживания и других опасных последствий, пишут dni.today.

«Аппетита нет, в туалет все время бегаешь и таешь на глазах... Благо, очень молодая была и выжила, а были, кого в больничках еле откачали», – констатировала Яна.