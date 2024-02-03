Губин планирует вернуться на эстраду

Андрей Губин, из-за болезни давно покинувший сцену, в этом году планирует вернуться. Его состояние улучшилось, что показало недавно пройденное полное обследование. Ранее у певца потеряла подвижность часть лица и появились проблемы с дикцией.

Как информирует lenta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы, артист сказал, что окончательный диагноз ему так и не поставили — по мнению врачей, это невралгия.

Андрей вс еще испытывает боли. Но появилась надежда, что он сможет петь как ранее. Восстановить вокал Губин собирается в течение года, он уже подготовил несколько хитов для триумфального возвращения. Если же здоровье подведет, то он их предложит другим исполнителям.