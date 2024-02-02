В МИД Индонезии объяснили отказ во въезде Галкину*

Отказ во въезде в Индонезию артисту Максиму Галкину* связан с иммиграционными проблемами, заявил представитель индонезийского МИД Лалу Мухаммад Икбал .

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на местный портал Detik.

Ранее Галкин заявил, что его не пустили в Индонезию, — артист предположил, что на ограничения во въезде повлияли власти России.