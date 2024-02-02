Суд взыскал с Волочковой около 60 тысяч рублей в пользу ТСЖ

Тверской суд Москвы удовлетворил иск товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Итальянская улица, дом 4», согласно которому российская балерина Анастасия Волочкова обязана выплатить истцу около 60 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что истец потребовал от Волочковой погашения долга по квартплате на сумму около 400 тысяч рублей. Балерина погасила эту задолженность, после чего в ТСЖ потребовали дополнительно выплатить компенсацию за расходы на оплату государственной пошлины, транспортных расходов и юридических услуг.