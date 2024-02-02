Суд взыскал с Волочковой около 60 тысяч рублей в пользу ТСЖ

С Волочковой взыскали 60 тыс. рублей по иску ТСЖ
Тверской суд Москвы удовлетворил иск товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Итальянская улица, дом 4», согласно которому российская балерина Анастасия Волочкова обязана выплатить истцу около 60 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.
Отмечается, что истец потребовал от Волочковой погашения долга по квартплате на сумму около 400 тысяч рублей. Балерина погасила эту задолженность, после чего в ТСЖ потребовали дополнительно выплатить компенсацию за расходы на оплату государственной пошлины, транспортных расходов и юридических услуг.
«Судом частично удовлетворены исковые требования к Волочковой о взыскании расходов, понесенных истцом при подаче иска», — рассказали в суде.
Ранее с актеров и руководителей петербургского театра «За Черной речкой» потребовали взыскать 15 миллионов рублей.