Лада Дэнс рассказала о похудении после больницы

«Пилон я освоила с нуля и очень быстро для съемок клипа «Але, Алеша». Сейчас я вернулась к занятиям. Занимаюсь для поддержки формы, для гибкости, для пластики. Для того, чтобы смотреться на сцене гармонично рядом с коллективом, так как девочки моложе меня. Танцуем вместе — надо смотреться гармонично, не выпадать из их «строя», — поделилась певица.