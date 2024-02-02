Звезда КВН попала в больницу на отдыхе за границей

Бывшая участница КВН, ведущая популярного юмористического шоу «Женский форум» Ольга Парфенюк попала в больницу на отдыхе в Таиланде. О госпитализации за границей она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Парфенюк опубликовала фотографии, на которых она лежит на койке в больничной палате.

«Я жива. Было подозрение на аппендицит — не подтвердилось. Буду лечиться уже дома», — раскрыла звезда КВН. Она назвала день своей госпитализации ужасным.

Кроме того, Парфенюк похвалила больницы и медиков в Таиланде и рассказала, что расходы за госпитализацию покрыла страховка. Юмористка также заверила, что уже чувствует себя хорошо.