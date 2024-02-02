Гарик Харламов заявил о расставании с Екатериной Ковальчук

Известный комик и актер Гарик Харламов ("Теща", "Гусар") неожиданно для зрителей прямо во время шоу "Натальная карта" признался в разрыве отношений с Екатериной Ковальчук ("Беспринципные", "Гусар").

© Российская Газета

Пара начала встречаться через несколько месяцев после скандального развода Харламова с Кристиной Асмус.

Один из элементов "Натальной карты" - расчет по времени и дате рождения идеальной второй половинки для приглашенного гостя.

Набор характеристик лучшей возлюбленной для Харламова, озвученный ведущей Олесей Иванченко, было предложено разглядеть в "нынешней женщине".

"Заранее извините", - кивнула камере Иванченко.

"Ты сейчас извиняешься в пустоту", - неожиданно сказал Харламов.