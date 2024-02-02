Певица Бьянка запланировала пластику живота и ягодиц

Бьянка решила сделать пластику живота и ягодиц после похудения на 30 килограммов
Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала, что планирует сделать пластические операции. Об этом сообщает Telegram-канал Super.
Бьянка заявила, что готовится к операции — липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром.
"Если все анализы будут хорошими, я буду делать операцию, как Анна Асти. Вкачивать жир из живота в ягодицы. Моя попа станет еще больше. Дело не в ней, а в том, что я не могу убрать живот. Остается пузико, которое убирается только таким путем", — рассказала Бьянка.
Бьянка заявила, что регулярно посещает клинику, в которой врач выявил ее гормональные проблемы и назначил лечение. В больнице она делает специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Всего она похудела на 32 килограмма. Бьянка добавила, что занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.
17 января Бьянка опубликовала фото в купальнике на отдыхе в Таиланде. На снимках она продемонстрировала фигуру после похудения.