Певица Бьянка запланировала пластику живота и ягодиц

"Если все анализы будут хорошими, я буду делать операцию, как Анна Асти . Вкачивать жир из живота в ягодицы. Моя попа станет еще больше. Дело не в ней, а в том, что я не могу убрать живот. Остается пузико, которое убирается только таким путем", — рассказала Бьянка.

Бьянка заявила, что регулярно посещает клинику, в которой врач выявил ее гормональные проблемы и назначил лечение. В больнице она делает специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Всего она похудела на 32 килограмма. Бьянка добавила, что занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.