Бородина упала на лыжах на горном спуске

40-летняя Ксения Бородина уже несколько дней отдыхает во Франции . В новом посте телеведущая показала, как в черном костюме Fendi спускалась на лыжах со склона. В последней публикации она показала момент падения на спуске. Ксения Бородина не могла подняться на лыжах и просила помощи у оператора. В момент съемки телеведущая шутила и пыталась самостоятельно решить проблему.

В сентябре 2023 года один из пользователей спросил Бородину, почему та ездит на отдых в Турцию и Дубай, а не в Сочи и Крым, если она патриотка своей страны. Телеведущая предложила собеседнику завести тетрадь, в котором тот будет вести подсчеты, куда она летала. Бородина отметила, что не забывает про «Россию-матушку», однако хейтерам такая информация неинтересна.