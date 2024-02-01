Журналистов из России не пустили на израильскую пресс-конференцию «Би-2»
Журналистов из России не пустили на израильскую пресс-конференцию рок-группы «Би-2». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет об изданиях, которые получили аккредитацию в Израиле. При этом ранее российским журналистам пришли официальные приглашения на мероприятие от МИД Израиля. Однако представитель группы Игорь Рубинштейн заявил, что даже официально приглашенные российские СМИ не будут допущены до пресс-конференции.
Когда журналисты отказались покидать помещение, менеджер группы вызвал охрану. Находившийся на месте событий министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что общаться с журналистами отказались сами музыканты. Согласно имеющейся информации, на мероприятие не попал корреспондент РИА «Новости», а также съемочная группа ВГТРК.
Напомним, что ранее весь состав группы «Би-2» был арестован в Таиланде после одного из концертов. Причиной задержания стало отсутствие разрешения на проведение выступлений. Позже в СМИ появилась информация о том, что проверить документы рок-группы призвали дипломаты из российского генконсульства в Таиланде.