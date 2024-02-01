Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Тель-Авиве

Российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пресс-конференция была организован МИД Израиля после депортации музыкантов из Таиланда.

Как передает агентство, представитель группы при виде российских журналистов заявил, что их не пустят на встречу с музыкантами, хотя у них было официальное приглашение. Отмечается, что при этом он отпускал оскорбления.

Менеджер «Би-2» практически силой попытался вывести корреспондента РИА Новости из лобби отеля, где проходило мероприятие, и вызвал охрану.

Утром 1 февраля участники группы «Би-2» прилетели в израильский Тель-Авив после депортации из Таиланда.