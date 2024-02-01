$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Израиле

Российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Тель-Авиве
© РИА Новости

Уточняется, что пресс-конференция была организован МИД Израиля после депортации музыкантов из Таиланда.

Как передает агентство, представитель группы при виде российских журналистов заявил, что их не пустят на встречу с музыкантами, хотя у них было официальное приглашение. Отмечается, что при этом он отпускал оскорбления.

Менеджер «Би-2» практически силой попытался вывести корреспондента РИА Новости из лобби отеля, где проходило мероприятие, и вызвал охрану.

Утром 1 февраля участники группы «Би-2» прилетели в израильский Тель-Авив после депортации из Таиланда.

31 января стало известно, что израильский консул и иммиграционные органы Таиланда договорились о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы «Би-2».

Шоу-бизнес
Израиль
Таиланд
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости