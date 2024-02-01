Лолита потеряла десятки миллионов на отмене концертов в Подмосковье

Больше остальных из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой пострадали Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Пока поп-король наслаждается видами Нью-Йорка, исполнительница хита «Пошлю его» облагораживает жилье. Недавно она и вовсе призналась, что не хочет следить за тем, что происходит в шоу-бизнесе.

После Нового года концерты Милявской по городам России, приуроченные, к слову, к 60-летию, отменили один за другим. Певица понесла колоссальные убытки. «Ридовка» пишет, что отмена гастрольного тура только по Подмосковью вылилась в кругленькую сумму.