Продюсер объяснил бойкот Киркорову

Продюсер Сергей Лавров объяснил своеобразный бойкот, объявленный народному артисту России Филиппу Киркорову после его участия в "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Продюсера цитирует News.ru.
"Это как два брата поссорились, а достается в семье всегда старшим. Почему? Потому что старший брат вроде как должен был сам этого не делать и младшему запретить. Так и здесь. Киркоров из всех, кто был на вечеринке Ивлеевой, я считаю, самая яркая звезда", - объясняет "публичную порку" артиста Лавров.
По мнению продюсера, сейчас Киркоров "огребает" за всех, однако публика все равно любит его, и поклонников у артиста много.
"Филипп точно никогда не будет сбитым летчиком", — поделился уверенностью Лавров.
В ночь на 21 декабря в клубе "Мутабор" в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек - кроме Киркорова, его посетили Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa. Стиль вечеринки был "almost naked", поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.
Певец и композитор Юрий Лоза накануне предположил, что участникам вечеринки Ивлеевой "поможет время".