Продюсер объяснил бойкот Киркорову

"Это как два брата поссорились, а достается в семье всегда старшим. Почему? Потому что старший брат вроде как должен был сам этого не делать и младшему запретить. Так и здесь. Киркоров из всех, кто был на вечеринке Ивлеевой, я считаю, самая яркая звезда", - объясняет "публичную порку" артиста Лавров.