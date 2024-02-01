СМИ: в крови Пухляша не обнаружены следы наркотиков
Специалисты, проводившие расследование по факту смерти Пухляша (Дмитрия Красилова), не обнаружили в его крови следов употребления наркотических средств. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, результаты экспертизы были получены в конце января.
Журналисты напомнили, что причиной смерти Красилова стали последствия эндокринопатии — болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желёз.
Напомним, что танцор и шоумен Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа группы Little Big, скончался 18 декабря 2023 года на 30-м году жизни.
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