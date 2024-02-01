Пластический хирург Тимур Хайдаров ликвидировал свою клинику ООО «Русская медицина». Это следует из документа, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

По его данным, предприятие было ликвидировано 15 января 2024 года.

Хайдаров оперировал многих российских знаменитостей. Он оказался в центре скандала после того, как пациенты начали жаловаться на качество проведенных им вмешательств.

В июле 2023 года певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Артистка отметила, что после операция заметила асимметрию и «отвратительные шрамы». Сам хирург утверждал, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

Позднее стало известно, что хирург потерял 6 млн рублей на бизнесе после скандала.