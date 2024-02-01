Тимберлейк резко отреагировал на извинения Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк ответил на извинения бывшей возлюбленной, певицы Бритни Спирс, которая откровенно рассказала об их отношениях в своих мемуарах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джастин Тимберлейк холодно отреагировал на слова артистки. Во время недавнего выступления в Нью-Йорке Джастин Тимберлейк заявил, что хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы «ни перед кем не извиняться». По словам очевидца, певец сказал это перед тем, как исполнить песню «Cry Me a River», которую выпустил в 2002 году после расставания с Бритни Спирс.

29 января Бритни Спирс выложила видео с новым клипом 42-летнего Джастина Тимберлейка и извинилась перед ним за то, что рассказала подробности их личной жизни в мемуарах, которые выпустила в октябре прошлого года. Певица написала в книге, что Джастин Тимберлейк изменил ей с «другой звездой», а также заявила, что он заставил ее сделать аборт в 19 лет.