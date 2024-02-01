Лоза высказался о «Песне года»

Песенный текст может придумать кто угодно, а для написания стихотворения нужен талант. Такое мнение выразил певец и композитор Юрий Лоза в беседе с «Вечерней Москвой».

— Вот, например, я работал над книгой «Научу писать хиты» — это такой учебник по созданию песенного текста. Дело вот в чем. Чтобы писать стихи, нужен талант. А песенный текст может написать кто угодно. Не верите — послушайте «Песню года». Это такая ржака, что слов нет, — рассказал он.

К слову, для создания книги понадобились наглядные примеры. Тогда артист обратился к певице Диане Арбениной и захотел взять сочиненное ею стихотворение, которое она недавно издала в книге. Лоза подчеркнул, что мог бы использовать эту работу, не спрашивая разрешения, но все же посчитал нужным позвонить и спросить об этом у Арбениной. Та, вспоминает артист, неохотно согласилась.