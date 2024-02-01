Певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт, увезли из СИЗО Самары в Саратов на прохождение психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела. Lenta.ru
Как пишет Baza, Шарлота вывезли 28 января. По информации канала, экспертизу назначили по одному из уголовных дел, но по какому именно не уточняется. News.ru
23 января стало известно, что у Шарлота подозревают биполярное расстройство личности, из-за которого он мог вести себя неадекватно. Если диагноз подтвердится, певца могут отправить на принудительное лечение. Газета.Ru