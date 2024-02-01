Певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт, увезли из СИЗО Самары в Саратов на прохождение психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела. Lenta.ru

Как пишет Baza, Шарлота вывезли 28 января. По информации канала, экспертизу назначили по одному из уголовных дел, но по какому именно не уточняется. News.ru