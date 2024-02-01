ОАЭ могут отказать «Би-2» в выступлении по просьбе дипломатов из России

Российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ отмену концерта группы «Би-2» в Дубае. Об этом сообщает Mash.

По данным источника издания, коллективу могут либо не выдать разрешение на проведение мероприятия, либо просто отменить концерт. Выступление запланировано на 17 февраля. Mash добавляет, что в будущем проверять тщательнее будут всех эмигрировавших из России артистов.

22 декабря в Дубае отменили концерт певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «по обстоятельствам, не зависящим от артиста или организаторов». Выступление должно было пройти 23 декабря в отеле Madinat Jumeirah.