Ким Кардашьян обвинили в копировании стиля жены Канье Уэста

Звезду реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян обвинили в копировании стиля возлюбленной бывшего мужа, рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает издание The Sun.

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43-летнюю Ким Кардашьян засняли около ресторана Nobu Malibu 30 января. Бизнесвумен отправилась на вечеринку, которую организовала вместе с бывшим супругом для своей старшей дочери Норт и ее школьных друзей. Знаменитость появилась на публике в черном велюровом пальто, топе и брюках с завышенной талией. Однако, как пишет The Sun, пользователям Reddit не понравился образ Кардашьян. Они высмеяли ее за копирование стиля модели Бьянки Цензори, с которой Канье Уэст состоит в отношениях.

«Если мы что-то и знаем о Ким, так это то, что она копирует у кого-то и вставляет вещи в свой гардероб», «Она слишком вдохновилась стилем Бьянки?», «Она пытается произвести впечатление на Канье», — цитирует издание слова интернет-пользователей.