Ким Кардашьян обвинили в копировании стиля жены Канье Уэста

Звезду реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян обвинили в копировании стиля возлюбленной бывшего мужа, рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает издание The Sun.
43-летнюю Ким Кардашьян засняли около ресторана Nobu Malibu 30 января. Бизнесвумен отправилась на вечеринку, которую организовала вместе с бывшим супругом для своей старшей дочери Норт и ее школьных друзей. Знаменитость появилась на публике в черном велюровом пальто, топе и брюках с завышенной талией. Однако, как пишет The Sun, пользователям Reddit не понравился образ Кардашьян. Они высмеяли ее за копирование стиля модели Бьянки Цензори, с которой Канье Уэст состоит в отношениях.
«Если мы что-то и знаем о Ким, так это то, что она копирует у кого-то и вставляет вещи в свой гардероб», «Она слишком вдохновилась стилем Бьянки?», «Она пытается произвести впечатление на Канье», — цитирует издание слова интернет-пользователей.
Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем, рэпером и дизайнером Канье Уэстом в марте 2023 года. У бывших супругов четверо детей: 10-летняя Норт, 8-летний Сейнт, 6-летняя Чикаго и 4-летний Псалм. В декабре Норт Уэст дебютировала на сцене. Она исполнила песни вместе с отцом во время его совместного выступления с Ty Dolla $ign. Они представили проект Vultures на рейве под открытым небом в Майами.