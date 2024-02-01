22 февраля на сцене Vegas City Hall состоится сольный концерт Дениса Майданова

Денис Майданов - один из самых любимых публикой романтиков и патриотов в российской музыке. Многие песни автора-исполнителя стали народными хитами о любви, семье, чести, достоинстве и Родине.

Традиционный февральский концерт Дениса Майданова пройдет в канун Дня Защитника Отечества. Для поклонников своего творчества заслуженный артист России подготовил в Vegas City Hall праздничную программу. Музыкант выступит с концертом «За жизнь!», в который вошли любимые композиции слушателей и легендарные хиты, а также новые песни из юбилейного десятого альбома автора-исполнителя «Русский мир».