Лоза рассказал о ссоре с Арбениной

— Я ей потом прислал книгу, и с тех пор она со мной не разговаривает, поскольку я не так оценил ее творчество, как ей бы того хотелось. Но если вы опубликовали свое произведение, разве не стоит предположить, что у кого-то может возникнуть желание критиковать его? — сказал Лоза.