«До сих пор со мной не разговаривает»: Лоза рассказал о ссоре с Арбениной
Певец Юрий Лоза, празднующий 1 февраля свое 70-летие, славится своей любовью к «правдорубству». По признанию артиста, эта черта со многими его поссорила.
Лоза вспомнил, как когда-то работал над учебником по созданию песенных текстов «Научу писать хиты». По мнению певца, для создания стихотворений необходимо обладать талантом, а вот песенный текст может сочинить кто угодно.
— Не верите — послушайте «Песню года». Это такая ржака, что слов нет. Для создания таких текстов не нужен талант, даже не нужно быть поэтом. Это ремесло, которому можно научиться, — отметил Лоза.
Для создания книги понадобились наглядные примеры. Тогда артист обратился к Диане Арбениной (певица, лидер группы «Ночные снайперы — прим. «ВМ»). Он захотел взять сочиненное ею стихотворение, которое она недавно издала в книге. Лоза подчеркнул, что мог бы использовать эту работу, не спрашивая разрешения, но все же посчитал нужным позвонить и спросить об этом у Арбениной. Та, вспоминает артист, неохотно согласилась.
— Я ей потом прислал книгу, и с тех пор она со мной не разговаривает, поскольку я не так оценил ее творчество, как ей бы того хотелось. Но если вы опубликовали свое произведение, разве не стоит предположить, что у кого-то может возникнуть желание критиковать его? — сказал Лоза.
В беседе с «Вечерней Москвой» артист также порассуждал об искусственном интеллекте, о творчестве и об отношении к критике.