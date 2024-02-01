Бывшая возлюбленная Моргенштерна* показала фигуру в купальнике

Бывшая возлюбленная рэпэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) — блогерша Елизавета Василенко — показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя модель опубликовала серию снимков, на которых она катается на серфе на Бали. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в океане в купальнике черного цвета, который оформлен глубоким V-образным декольте на молнии. При этом волосы девушки были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж.