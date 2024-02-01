Лоза рассказал, что поможет участникам «голой» вечеринки

Певец Юрий Лоза заявил, что участвовавшим в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой артистам поможет время. Его слова передает РИА Новости.

"Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать. Но я не знаю, насколько серьезны претензии нашего руководства к ним, - ограничат их выступления на время или насовсем?" - поразмышлял певец.

Лоза отметил, что "не вхож в структуры", поэтому не может дать развернутый ответ. Прогнозы, по его мнению, "дело неблагодарное".

Недавно Иван Охлобыстин предположил, что участников "голой" вечеринки простят. Он назвал народ России добрым и прощающим.