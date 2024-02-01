Лоза рассказал, что поможет участникам «голой» вечеринки
Певец Юрий Лоза заявил, что участвовавшим в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой артистам поможет время. Его слова передает РИА Новости.
"Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать. Но я не знаю, насколько серьезны претензии нашего руководства к ним, - ограничат их выступления на время или насовсем?" - поразмышлял певец.
Лоза отметил, что "не вхож в структуры", поэтому не может дать развернутый ответ. Прогнозы, по его мнению, "дело неблагодарное".
Недавно Иван Охлобыстин предположил, что участников "голой" вечеринки простят. Он назвал народ России добрым и прощающим.
В ночь на 21 декабря в клубе "Мутабор" в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa, Анна Asti. Стиль вечеринки был "almost naked", поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.